ANTALYA Okul servislerinde 'koronavirüs' önlemi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA Okul servislerinde 'koronavirüs' önlemi - Haber
Antalya, Güncel

ANTALYA Okul servislerinde 'koronavirüs' önlemi

Okul servislerinde 'koronavirüs' önlemiANTALYA Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası'nca kent merkezindeki 2 bin 500'e yakın öğrenci servisi için koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

12.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:33
ANTALYA Okul servislerinde 'koronavirüs' önlemi

Okul servislerinde 'koronavirüs' önlemi

ANTALYA Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası'nca kent merkezindeki 2 bin 500'e yakın öğrenci servisi için koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı. Oda Başkanı Süleyman Şahin, "Çocuklar bizim geleceğimiz" dedi.

Antalya Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası tarafından kentte 1666 okulda eğitim gören 466 bin öğrencinin koronavirüsten korunması amacıyla 2 bin 500'e yakın öğrenci servisi için dezenfekte çalışması başlatıldı. Araçlar, öğrenciler bırakıldıktan sonra yaklaşık 30 dakikalık işlemden geçirilerek, dezenfekte edildi. İlaçlama şirketi sahibi Recep Özcan, kullandıkları özel solüsyon ve ilacın püskürtme yöntemi ile araç içinde her noktaya ulaşıldığını söyledi. Özcan, "İlaç, mantar, küf ve bakterileri öldürüyor. Mekanik temizlikle dokunma noktalarının kaba yerlerini dezenfektan ile temizliyoruz. Bezle ulaşamadığımız noktalara havayla ulaşıyoruz. Kullanılan ilaç 1 hafta etkili" diye konuştu.

Odaya kayıtlı öğrenci servis araçlarını kullanan özel kolejin ortaokul müdürü Mahir Arslan, okulun dezenfekte edildiğini ve gerekli uyarıların öğrencilere yapıldığını aktardı. Arslan, "Çocukların, okul haricinde vakit geçirdikleri yer öğrenci servisi. Servisler bizim için çok önemli. Buraların dezenfektesi ve çocukların korunması çok önemli, yapılan çalışma yerinde ve zamanında oldu" dedi.

Antalya'da 9 yıldır öğrencilere aracıyla servis hizmeti veren Neşet Aksu da meslek odasının sağlığa önem vermesinin yerinde olduğunu belirterek, "Geleceğin nesillerini taşıyoruz. Odanın görevi olmamasına rağmen böyle davranılması bizi mutlu etti" diye konuştu.

'KENDİ EVLATLARIMIZDAN AYIRMIYORUZ'

Antalya Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Şahin, il genelinde 2 bin 500 civarında öğrenci servisi bulunduğunu, 400 bin öğrencinin taşındığını belirtti. Şahin, şoförleri koronavirüsle ilgili bilgilendirdiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim için önemli. 400 bin öğrenci servis kullanıyor ve merkezde 1600 servis var. Çocuklar bizim geleceğimiz. Kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz" dedi.

Antalya genelinde 1666 okulda 466 bin öğrenci eğitim görüyor. Yine il genelinde 2 bin 500 öğrenci servisi, taşıma hizmeti veriyor.

ANTALYA Okul servislerinde 'koronavirüs' önlemi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANTALYA Okul servislerinde 'koronavirüs' önlemi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi Haber
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu Haber
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu
Herkes merak ediyordu! Virüsün insan vücudundaki etkisi görüntülendi Haber
Herkes merak ediyordu! Virüsün insan vücudundaki etkisi görüntülendi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
'Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi!
"Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi!
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz
Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç James Jeffrey Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Defne Samyeli Müslüm Gürses Nilperi Şahinkaya
Spor Falcao Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: ANTALYA Okul servislerinde 'koronavirüs' önlemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 14:48:18. #1.14#