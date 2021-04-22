ANTALYA ÖĞRETMENLERDEN ÖĞRENCİLERE 23 NİSAN HEDİYESİ
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ANTALYA ÖĞRETMENLERDEN ÖĞRENCİLERE 23 NİSAN HEDİYESİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir grup öğretmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde geçirmek zorunda kalan öğrenciler için halk oyunları oynayıp, bayramlarını kutlayacak.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir grup öğretmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde geçirmek zorunda kalan öğrenciler için halk oyunları oynayıp, bayramlarını kutlayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle okula gidemeyen ve bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı okullarında kutlayamayacak olan öğrencilere bir hediye vermek isteyen Manavgat Toros İlkokulu öğretmenleri, kurdukları halk oyunları ekibiyle öğrenciler için bayram kutlaması düzenledi. Okulda gönüllü öğretmenler tarafından kurulan halk oyunları ekibi, oynadıkları halk oyunlarını videoya kaydetti. Hazırlanan video 23 Nisan günü okulun resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, öğrencilerin bayramı kutlanacak.

'İNŞALLAH GELECEK BAYRAMDA ÇOCUKLAR SAHNEDE OLUR'

Halk oyunları eğitmeni Akay Öz'ün idaresinde ders saatlerinin ardından günde 2 saat olmak üzere yaklaşık 1 aydır çalışma yaptıklarını belirten okul müdürü Muzaffer Erdem Haznedar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamalarında öğrencilerimizle ayrı kaldığımız bu pandemi sürecinde öğrencilerimiz için velilerimiz için ulusal egemenliğimizi bir arada tutmak için moral için halk oyunları gösterisi hazırladık. Hazırladığımız gösteri tüm çocuklarımıza bayram armağanıdır dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle okullarından ve arkadaşlarından uzak kalan öğrencileri bir nebze de olsa mutlu etmek istediklerini ifade eden ekip oyuncularından öğretmen Ebru Güngör de Covid-19 ile geçen bu 23 Nisan sürecinde biz çocuklara seslenmek hitap etmek istedik. 23 Nisan sönük geçmesin diye gönüllü öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma düşündük. Müdürümüz de kabul etti, çok teşekkür ederiz kendisine, aynı zamanda kendisi de katıldı. Çocuklar için halk oyunları ekibi kurduk ve onların 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı biraz daha hareketlendirmek, biraz daha coşturmak, onları 23 Nisan içerisine öğretmenleriyle dahil etmek istedik. Bundan çok mutlu ve gururluyuz, inşallah bundan sonraki 23 Nisan'larda sahne çocukların olur, biz de sahneyi onlara bırakırız diye konuştu.

ANTALYA ÖĞRETMENLERDEN ÖĞRENCİLERE 23 NİSAN HEDİYESİ
ANTALYA ÖĞRETMENLERDEN ÖĞRENCİLERE 23 NİSAN HEDİYESİ
ANTALYA ÖĞRETMENLERDEN ÖĞRENCİLERE 23 NİSAN HEDİYESİ
ANTALYA ÖĞRETMENLERDEN ÖĞRENCİLERE 23 NİSAN HEDİYESİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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