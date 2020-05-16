ANTALYA Öğretmenlerden engelli gence evinde özel konser
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ANTALYA Öğretmenlerden engelli gence evinde özel konser

Öğretmenlerden engelli gence evinde özel konser Antalya'nın Finike ilçesinde farklı okullarda çalışan müzik öğretmenleri, zihinsel engelli Ferit Karacan'ı (23) evinde ziyaret ederek özel konser verdi.

ANTALYA Öğretmenlerden engelli gence evinde özel konser
16.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:08

Öğretmenlerden engelli gence evinde özel konser Antalya'nın Finike ilçesinde farklı okullarda çalışan müzik öğretmenleri, zihinsel engelli Ferit Karacan'ı (23) evinde ziyaret ederek özel konser verdi.

Finike'de müzik öğretmenleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla zihinsel engelli Ferit Karacan'a evinde müzik etkinliği düzenlemek için harekete geçti. 50. Yıl Anaokulu Müdürü Ziya Kelleoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Nazım Nurdoğan ile müzik öğretmenleri Seda Kanbıçak, Coşkun Çoğan, Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve 15 Temmuz Demokrasi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören Ferit Karacan'ı evinde ziyaret etti. Annesi Aysel ve babası Osman Karacan ile misafirleri kapıda karşılayan Ferit Karacan, 15 Temmuz Demokrasi Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü ve öğretmenlerini görünce büyük heyecan yaşadı. Ziyarete yaş pasta ile giden okul müdürleri ve müzik öğretmenleri, Ferit Karacan'ın 5 Mayıs'ta olan geçmiş doğum gününü de kutladı. Ev ziyaretinde koronavirüs tedbirleri kapsamında maskenin yanı sıra sosyal mesafe de dikkate alındı. Müzik öğretmenleri, yaklaşık 1 saat Ferit Karacan'ın istediği parçaları seslendirdi. Gülden Karaböcek'ten 'Sürünüyorum' parçacısını da isteyen Ferit Karacan, hareketli parçalar okunurken de öğretmenlerle karşılıklı oynadı. 15 Temmuz Demokrasi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Nazım Nurdoğan, Engelliler Haftası dolayısıyla tüm öğrencileri evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

'DIŞARI ÇIKMA PÜRÜZ VAR'

Ferit Karacan'ın annesi Aysel Karacan da ziyaretten dolayı öğretmenlere teşekkür ederek, "Oğlum dışarıda dolaşmayı çok seviyor. Ama salgın nedeniyle çıkamadı. Çok sıkıldı. Normal bir durum olmadığının o da farkında. Bana, 'Dışarı çıkma pürüz var' diyor. Sizin gelmeniz çok mutlu etti. teşekkür ederim" dedi.

ANTALYA Öğretmenlerden engelli gence evinde özel konser

Kaynak: DHA

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