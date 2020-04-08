ANTALYA Öğrencilerin yemek ücretiyle sokak hayvanlarına mama
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Antalya, Güncel

ANTALYA Öğrencilerin yemek ücretiyle sokak hayvanlarına mama

Öğrencilerin yemek ücretiyle sokak hayvanlarına mamaAntalya'daki bir özel okul, 30 Nisan'a kadar okullara ara verilmesi üzerine, bu süreçte okulda öğrenciler için harcanacak yaklaşık 10 bin lira ile sokakta yaşayan kedi ve köpekler için 600 kilogramın üstünde mama alarak dağıtımı için...

08.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:46
ANTALYA Öğrencilerin yemek ücretiyle sokak hayvanlarına mama

Öğrencilerin yemek ücretiyle sokak hayvanlarına mama

Antalya'daki bir özel okul, 30 Nisan'a kadar okullara ara verilmesi üzerine, bu süreçte okulda öğrenciler için harcanacak yaklaşık 10 bin lira ile sokakta yaşayan kedi ve köpekler için 600 kilogramın üstünde mama alarak dağıtımı için Kepez Belediyesi'ne bağışladı. Okul öğrencileri de evlerinden video çekerek, sokak hayvanları için çağrıda bulundu.

Antalya'nın Kepez İlçesi Varsak bölgesinde hizmet veren Adalya Koleji, okulların koronavirüs nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelenmesi üzerine, okulda öğrencilerin öğle yemeği için harcanacak parayla sokak hayvanları kedi ve köpek maması satın aldı.

Okul sahibi Kenan Çelik, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına koronavirüs salgınına karşı evde kalınması gerektiğini belirterek, "Okulların ertelendiği süreçte biz de okul olarak, bu süreçte öğrencilerimiz için harcamamız gereken yemek parasını, öğrenciler evlerinde olduğu için sokak hayvanlarına harcayarak destek olmaya karar verdik. Yaklaşık 10 bin TL'lik, 600 kilogram civarında kedi ve köpek maması satın alarak, bunları da dağıtımı için Kepez Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim etti. Birbirimize kenetlenmeli ve asla umudumuzu yitirmemeliyiz" dedi.

Bu süreçte derslerine evlerinde devam eden okul öğrencileri ise cep telefonlarıyla çektikleri videolarla, sokaktaki canlıların unutulmaması, onlar için sokağa birer kap mama ve su bırakılması gerektiği mesajı verdi.

ANTALYA Öğrencilerin yemek ücretiyle sokak hayvanlarına mama

Kaynak: DHA

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ANTALYA Öğrencilerin yemek ücretiyle sokak hayvanlarına mama
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