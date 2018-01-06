Antalya Öğrencilere Tiyatroyla 'Uyuşturucunun Zararları' Anlatıldı

Öğrencilere tiyatroyla 'uyuşturucunun zararları' anlatıldı



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı orta öğretim öğrencilerine yönelik 'Pembe Aslında Siyahtır' adlı tiyatro oyunu gösterimi yapıldı.



Manavgat'ta, Tiyatro Balans tarafından öğrencilerine yönelik uyuşturucuyla mücadele ve farkındalık kapsamında, 'Pembe Aslında Siyahtır' tiyatro oyunu sahnelendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat Asayişine Yardım Derneği'nin katkılarıyla sahnelenen oyunu ortaokulu ve lise öğrencileri izledi. Oyun öncesinde uyuşturucunun zararlarının anlattığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Gösterimin sonunda Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Özgönül, tiyatro oyuncularına çiçek verdi.



Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Türkiye'nin uyuşturucuda hedef ülkeler arasına girdiği belirterek; "Ülkemizin coğrafi konumu, genç ve dinamik nüfusu, büyüyen ekonomisi ve komşu ülkelerle yaşanan gelişmelere bağlı olarak, uyuşturucu gibi sınırı aşan suçlardan doğrudan etkilenmekte ve suç örgütlerinin hedefi haline gelmektedir. Madde bağımlılığı ile mücadele hususunda üzerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, farkındalık yaratmak için İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Manavgat Asayişine Yardım Derneği'nin katkılarıyla tiyatro oyunu sergilendi" dedi.