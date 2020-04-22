ANTALYA Öğrenciler 23 Nisan'ı evlerinde kutladı Öğrenciler 23 Nisan'ı evlerinde kutladıANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evlerinde kutladı.

Öğrenciler 23 Nisan'ı evlerinde kutladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evlerinde kutladı.

Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi'nde 2 öğretmen ve öğrencileri apartmanlarının balkonlarını bayraklar ve balonlarla süsledi. Şiir okuyarak 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler, arkadaşlarının da bayramını kutladı. Programı Gazi Ortaokulu Türkçe öğretmeni Gökhan Altun ile Cumhuriyet İlkokulu okul öncesi öğretmeni Ayfer Akkın hazırladı.

Gökhan Altun, "Malum sebeplerden dolayı çocuklarımız evlerde kaldı. Eğitim ve bayramlarımızı dört duvar arasında değil, evlerimizde de yapabiliriz diye düşündüm. Bir çoğu bu apartmanda oturan öğrencilerimizle birlikte böyle bir etkinlik yapalım dedik. Komşularımızla evlerimizi süsleyelim istedik. Hep birlikte 23 Nisan'ı kutladık" dedi.

Kaynak: DHA