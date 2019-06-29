ANTALYA Ödenmeyen aidatlar, Zeynep öğretmenin kabusu oldu

Ödenmeyen aidatlar, Zeynep öğretmenin kabusu oldu

Antalya'da yaşayan biyoloji öğretmeni bedensel engelli Zeynep Kubilay (39), oturduğu apartmanda aidatların ödenmemesi dolayısıyla asansörün tamir edilemediğini, bu nedenle 4'üncü kattaki dairesinde adeta mahsur kaldığını söyledi.

Kepez ilçesinde bir lisede biyoloji öğretmenliği yapan bedensel engelli Zeynep Kubilay, eğitmenlik yaptığı okula ve otobüs durağına yakın olması nedeniyle Sütçüler Mahallesi'nde apartman dairesi kiraladı. 4'üncü kattaki daireye yerleşen Zeynep öğretmen, birkaç ay sonra apartmanda baş gösteren sıkıntılar nedeniyle kabus yaşamaya başladı. Apartmanda yaşayanların 40 liralık aylık aidatları düzenli ödememesi nedeniyle aralıklarla binanın elektrik faturaları ödenmedi. Elektriği olmayan binada asansör de çalışmayınca Zeynep öğretmen, bazı günler okula gidemedi. Gitmesi zorunlu olduğu günlerde merdivenleri kullanan Zeynep Kubilay'ın zemin kata inişi 40 dakikayı aşıyor.

'EVİMDE MAHSUR KALIYORUM'

Zeynep Kubilay, apartmanda bir yıldan fazla aidat ödemeyenler olduğunu söyledi. Asansörün de bağlı olduğu ortak elektriğin ödenmeyen faturalar nedeniyle ilgili firma tarafından 2-3 ayda bir kesildiğini dile getiren Kubilay, 'Şimdi elektriğimiz var ama bugün de asansör bozuldu. 1200 liralık asansör bakım borcu firmaya ödenmediği için yöneticimiz firmayı arayamıyor. Asansör arızalı olduğu için evden çıkamıyorum. Dışarıdaysam da evime gelemiyorum. Yukarı çıkamadığım için bir hafta kardeşimin evinde kaldığım günler oldu. Adeta evimde mahsur kalıyorum. Hastaneye gitmek durumunda kalsam yine gidemeyeceğim. İnsanların duyarsızlığı nedeniyle mağdur edildim. Komşularımıza neden aidatı ödemediklerini sorduğumuzda asansörü kullanmadıklarını söylüyor dedi.

ENGELLİLERİN ÜST KATLARDA OTURMA HAKKI OLMADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bazı günler çalışmayan asansör nedeniyle okula gidemediğini belirten Kubilay, 'Elektriğin olmadığı günlerde gitmek zorunda kalıyorsam merdivenlerden yavaş yavaş iniyorum. Yarım saatten daha fazla bir sürede aşağıya inebiliyorum. Bu da bana bir haftalık ağrı olarak geri dönüyor. İnsanların beklentisi engelli kişilerin giriş katı ya da basamağı olmayan evlerde yaşamasına yönelik. Hepimizin böyle tercihi yok. Ben okula yakın olması ve asansörlü olduğu için bu evi tercih ettim. Asansörün bakım ücretinin ödenmesi, birçok sorunumun ortadan kalkması anlamına geliyor. İnsanların duyarsızlığı nedeniyle bunu yaşıyorum. 'Niye dördüncü katta oturuyorsunuz' diye soruyorlar. Engelli olduğumuz için üst katlarda oturma hakkımız olmadığını düşünüyorlar diye konuştu.

Kaynak: DHA