ANTALYA Odasında mahsur kalan engelliyi polis ve itfaiye kurtardı
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ANTALYA Odasında mahsur kalan engelliyi polis ve itfaiye kurtardı

Odasında mahsur kalan engelliyi polis ve itfaiye kurtardıAntalya'da kapının kapatması üzerine odada mahsur kalan bedensel engelli Mustafa Koçtürk (80), itfaiye ve polisin pencereden girip, kapıyı açmasıyla kurtarıldı.

28.08.2020 15:58 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:04

Odasında mahsur kalan engelliyi polis ve itfaiye kurtardı

Antalya'da kapının kapatması üzerine odada mahsur kalan bedensel engelli Mustafa Koçtürk (80), itfaiye ve polisin pencereden girip, kapıyı açmasıyla kurtarıldı. Koçtürk, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde 3. katlı bir apartmanın son katında bulunan dairede meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla yaşayan bedensel engelli Mustafa Koçtürk, odasında baza kapağının kapıyı kapatması sonucu mahsur kaldı. Ne yaptılarsa babaları Mustafa Koçtürk'ü kurtaramayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından harekete geçen ekipler, kısa süre içinde belirtilen adrese geldi. Ekipler, aracın merdiveniyle 3. katta açık bulunan penceren içeri girip, Mustafa Koçtürk'ü kurtardı. Sağlık durumumu iyi olduğu belirtilen Koçtürk, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Babasının bir anlık dalgınlık sonucu kilitli kaldığı söyleyen Mustafa Koçtürk, "Babam odasında kilitli kalmış. Ne yaptıysak odanın kapısını açamadık. Bu yüzden yardım istedik. Gelip, babamı kurtardılar" dedi.

ANTALYA Odasında mahsur kalan engelliyi polis ve itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

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