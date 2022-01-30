Antalya ocak turizminde Rus pazarında birinci, Avrupa'da dördüncü

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizmin 2022 yılına iyi başladığını söyledi. Avrupa ve BDT ülkelerinde ocak ayında 2 milyon seyahat gerçekleştiğini kaydeden Recep Yavuz, Antalya'nın Rus pazarında birinci, Avrupa-BDT toplam pazarında ise dördüncü destinasyon olduğunu aktardı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve turizmci Recep Yavuz, koronavirüs salgını nedeniyle çok kötü geçen 2020 ve hafif toparlanmaların sağlandığı 2021 yılının ardından herkesin büyük umut ve merakla beklediği 2022'nin ilk ayının Avrupa ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri verilerini derledi. Antalya'nın ocak ayında 150 bine yakın turist sayısı ile 2019'un aynı ayını yakaladığını belirten Yavuz, 50 bine yakın turistin geldiği geçen yıla göre ise yüzde 172 artış olduğunu söyledi.

Denizi ve güneşi bol, favori tatil bölgelerinin tercih edilmeye devam ettiğini kaydeden Yavuz, "İskandinavlar güneşe, İspanyollar gezmeye ve kültüre, Polonyalılar güneşe ve denize, İngilizler geçmişten gelen siyasi bağ içinde oldukları yerlere, Almanlar her yere, Ruslar barışık oldukları ülkelere, İsrailliler casino destinasyonlarına yöneliyor. Yaz aylarının yıldızları arasında geçen Girit, Rodos ve Korfu adalarının ise kış uykusuna yattığı görülüyor" diye konuştu.