Antalya 'O İlk Ameliyat Hayatımı Mahvetti'

Antalya'da 6 yıl önce sağ dizindeki ağrılar nedeniyle gittiği tıp merkezinde ameliyata alınan, sonrasında kemik veremine yakalanan tekstilci 32 yaşındaki Firuze Kemal, toplam 9 kez ameliyat oldu. Tedavisi süren Kemal, ilk ameliyatı gerçekleştiren merkez ve doktor hakkında tazminat davası açtı.Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi'nde oturan Firuze Kemal, 2011 yılının Kasım ayında gittiği özel tıp merkezinde 'Bacağınızda ödem var. Küçük bir operasyon yapılacak" denilerek sağ dizinden ameliyat oldu. 5 ay sonra dizinin altında büyük bir kütle fark eden Kemal, ameliyat olduğu tıp merkezine başvurdu. Doktorunun işinden ayrıldığını öğrenen Kemal, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek muayene oldu. Yapılan tetkiklerde, ameliyat sonrası dizinde enfeksiyon oluştuğunu öğrenen Kemal, yeniden ameliyata alındı.



DİZİNDE KEMİK VEREMİ DE OLUŞMUŞ



Firuze Kemal, dizindeki enfeksiyonun kaval kemiğine kadar yayıldığını öğrendiğini belirterek, 'Tıp merkezindeki ameliyat sonrası düzenli kontrole gittim. Bana hiçbir şekilde enfeksiyon olduğu söylenmedi. Bacağımdaki kisti hissedip Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gidince korkunç gerçeği öğrendim. Doktorlarım dizimde enfeksiyonun yanı sıra, kemik veremi (Koch adlı mikrobun kemiklere yerleşmesi ve burada çoğalması ile başlayan hastalık) oluştuğunu söyledi" dedi.



'O AMELİYAT HAYATIMI MAHVETTİ'



Konulan teşhis sonrası şaşkına döndüğünü belirten Kemal, konuşmasını şöyle sürdürdü:



'Tedavim devam ederken üniversite hastanesindeki doktorum FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınınca, başka bir devlet hastanesine başvurdum. Muayene sonrası bacağımın çok kötü durumda olduğunu söyleyen doktorlar, operasyonu yapamayacaklarını söyledi. Ben de yeniden bir özel hastaneye gittim. Bu süreçte farklı illerde toplam 9 ameliyat geçirdim. Enfeksiyon ve kemik veremi ilk ameliyat sonrası ortaya çıktı. Ben yanlış teşhis ve tedavi kurbanı oldum. Diz bölgemdeki kemiklerin tamamı alınıp yerine protez takıldı. O ilk ameliyat hayatımı mahvetti."



Halen yüzde 48 engelli raporu bulunduğuna dikkat çeken Firuze Kemal, '4 yıl koltuk değneğiyle yürüdüm. Kortizon tedavisi gördüm. Daha yeni yeni ayağımın üzerine basabiliyorum. Söz konusu tıp merkezi ve doktor hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum. Yine bu kişiler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtım. Dava açılınca mahkeme teşhis ve tedavi sürecindeki bütün evrakları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Süreç kusur yönünden incelenecek. Bu tespitlerde haklılığımın ortaya çıkacağını düşünüyorum" dedi.