ANTALYA Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi
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Muratpaşa, Güncel

ANTALYA Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi

Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemiANTALYA'da nöbetçi eczane, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı, şeffaf brandayla ayırdı.

18.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:12
ANTALYA Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi

Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi

ANTALYA'da nöbetçi eczane, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı, şeffaf brandayla ayırdı. Müşteriler, alınan önlemden dolayı eczane çalışanlarına teşekkür etti.

Muratpaşa ilçesinde, nöbetçi eczanenin koronavirüse karşı aldığı önlem görenleri şaşırttı. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları deliklerden yaptı. Eczane çalışanları, önlemi oluşan yoğunluk nedeniyle aldıklarını söyledi.

İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti.

Rahatsızlığı nedeniyle eczaneye ilaç almaya gelen Mehmet Kütmeç, "Eczaneye girdiğimde çok şaşırdım. Sonra salgın nedeniyle alınan bu önlem çok mantıklı geldi. Umarım diğer yerlere de örnek olur. Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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ANTALYA Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi

Kaynak: DHA

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ANTALYA Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi

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