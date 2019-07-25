ANTALYA NİŞANLI ÇİFT, HAVUZ BAŞINDA BAYILINCAYA KADAR DÖVÜLDÜ

ANTALYA'da, bir sitede yaşayan Hatice D.(40) ve nişanlısı Osman Erdoğan(48), havuz başında çıkan kavgada aynı aileden 10 kişi tarafından dövüldü. Aldığı darbeler nedeniyle bayılan Hatice D. ile nişanlısını korumak için üzerine yatan Osman Erdoğan'ı öfkeli ailenin elinden polis kurtardı. Dayak anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki olay, 14 Temmuz Pazar günü saat 18.30 sıralarında yaşandı. Bir sitede oturan Çiğdem K., çocuklarına tekme attığı iddiasıyla komşusu Hatice D.'yi telefonla arayarak, havuz başına çağırdı. Havuz başına gelen Hatice D., bir anda kendisini çağıran komşusu ve yanındaki 3 kadının saldırısına uğradı. Durumu gören Osman Erdoğan olaya müdahale edip, nişanlısı Hatice D.'yi korumaya çalıştı.

BAYILANA KADAR VURDULAR

Bu sırada havuz kenarında oturan Çiğdem K.'nin yakınlarından Talat K., Osman Erdoğan'a yumruk attı. Kavgaya Çiğdem K.'nin yakınları Fatma B., Murat A., Fuat K., Ecem K., Derya K., Ergin İ., Hatice İ. ve Şeref K. da karıştı. Hatice D. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Osman Erdoğan, bayılan nişanlısını üzerine kapanarak, darbelerden korumaya çalıştı. Buna rağmen kalabalık grup, Erdoğan ve nişanlısını dövmeye devam etti.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Osman Erdoğan ve nişanlısını, ailenin elinden kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Osman Erdoğan ve Hatice D., hastaneye götürüldü. Darp raporu alan çift, Çiğdem K., Talat K., Fatma B., Murat A., Fuat K., Ecem K., Derya K., Ergin İ., Hatice İ. ve Şeref K.'den şikayetçi oldu.

'EV ARIYORUZ'

Nişanlısının olaydan çok etkilendiğini ve siteye girmek istemediğini belirten Osman Erdoğan, Taşınmak için ev arıyoruz dedi. Hatice D. ise iddia edildiği gibi Çiğdem K.'nin çocuğuna vurmadığını, ailenin önce nişanlısına saldırdığını sonra da kendisini bayıltıncaya kadar dövdüklerini anlattı.

'ÜZERİNE KAPANIP KORUMASAM ÖLDÜRECEKLERDİ'

Oturduğu sitede, komşuları tarafından dövülen özel güvenlik görevlisi Hatice D. ve meslektaşı olan nişanlısı Osman Erdoğan, olayın şokunu halen atamadıklarını söyledi. Erdoğan, nişanlısının çok etkilendiğini, siteye girmek istemediğini, taşınmak için ev aradıklarını belirtti. Kavganın ardından yakınlarının ve kendilerinin tedirgin yaşadıklarını da kaydeden Erdoğan, Nişanlımı yerde yatarken gördüm. Üzerine kapanıp kollarını ve bacaklarını tutmuşlar yumruk atıyorlardı. Nişanlım baygın halde ama hala vuruyorlar. Onu korumak için üzerine kapandım. Ben o an yetişmesem bugün cenazesini alacaktım. 10 kişi saldırdı bize dedi.

'KOLLARIMA VE BACAKLARIMA OTURUP BENİ DARP ETTİLER'

Hatice D. ise komşusu Çiğdem K.'nin konuşmak için oğlu aracılığıyla kendisini sitedeki havuzun yanına çağırdığını söyledi. Konuşmak için gittiğinde ise hemen kendisine saldırdıklarını anlatan Hatice D., Kendimizi savunmaya çalışsak da yere yıktılar beni. O an baygınlık geçirdim. Görüntülerden gördüğüm kadarıyla ben yerde yatarken kollarıma bacaklarıma oturup beni darp etmişler. Üzerime kapanıp beni korumaya çalışan nişanlımı da darp ettiler. 'Bizimle uğraşılmaz' diyorlar. Bizi tehdit ediyorlar diye konuştu.

Havuz başındaki kavga anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA