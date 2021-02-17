Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (5)
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Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (5)

17.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:39
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (5)

GÜNEŞLİ HAVADA SAHİL KEYFİAntalya'da dün akşam saatlerinde yağan kar bugün kent merkezinde yerini güneşli havaya bıraktı.

GÜNEŞLİ HAVADA SAHİL KEYFİ

Antalya'da dün akşam saatlerinde yağan kar bugün kent merkezinde yerini güneşli havaya bıraktı. Soğuk havaya rağmen güneşli havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Plajda sandalyede oturup, sahil bandında yürüyüş yapanlar güzel havanın keyfini çıkardı. Antalyalılar zirvesinde kar görülen Toros Dağlarının eteğindeki Konyaaltı Sahili'nde kış ayında deniz, kum ve güneşin keyfini sürdü.Semih ERSÖZLER/ANTALYA,


Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (5)
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (5)
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (5)
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (5)
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (5)
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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