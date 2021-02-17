Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (5)
17.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:39
GÜNEŞLİ HAVADA SAHİL KEYFİAntalya'da dün akşam saatlerinde yağan kar bugün kent merkezinde yerini güneşli havaya bıraktı.
GÜNEŞLİ HAVADA SAHİL KEYFİ
Antalya'da dün akşam saatlerinde yağan kar bugün kent merkezinde yerini güneşli havaya bıraktı. Soğuk havaya rağmen güneşli havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Plajda sandalyede oturup, sahil bandında yürüyüş yapanlar güzel havanın keyfini çıkardı. Antalyalılar zirvesinde kar görülen Toros Dağlarının eteğindeki Konyaaltı Sahili'nde kış ayında deniz, kum ve güneşin keyfini sürdü.Semih ERSÖZLER/ANTALYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER