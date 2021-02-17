Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)
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Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)

17.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:45
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)

KONYAALTI'NDA KAR SEFERBERLİĞİKonyaaltı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini artırdı.

KONYAALTI'NDA KAR SEFERBERLİĞİ

Konyaaltı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini artırdı. Özellikle Saklıkent, Geyikbayırı, Çağlarca ve Feslikan'da gecenin ilerleyen saatlerinde yollar, kar nedeniyle kapanma noktasına geldi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatıyla ekipler yolların açık kalması için büyük çaba sarf etti. Kar kürüme araçları, dozerler, kepçeler yolları açık tutmak için sabaha kadar aralıksız çalıştı. Başkan Semih Esen de çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Geyikbayırı'na çıktı. Ekiplerle görüşen Başkan Esen, yolda kalan bir otomobil sürücüsüne yardım etti. Başkan Esen ve çevredeki vatandaşlar, otomobili iterek sürücüsünün yoluna devam etmesini sağladı.

ÜÇ KİŞİLİK AİLE KEPÇEYLE EVLERİNE ULAŞTIRILDIBelediye ekipleri, araçları arızalanan vatandaşları da iş makineleriyle evlerine ulaştırdı. Üç kişilik bir aile araçlarıyla yolda kalınca belediyeye ait kepçeyle Saklıkent'teki evlerine götürüldü. Yolda kalan araçlar da yine ekiplerin desteğiyle güvenli şekilde yolculuk yapmaları sağlandı.HAYVANLARI İÇİN ENDİŞELENİP YOLA ÇIKINCA MAHSUR KALDIÖte yandan Doyran Mahallesi'nde oturan Recep Kaya, Saklıkent'te bulunan 200 küçükbaş, 6 büyükbaş hayvanı için endişelenince aracıyla yola çıktı. Yoğun kar nedeniyle yolda kalan Kaya, Konyaaltı Belediyesi'nden destek istedi. Belediye ekipleri, kepçeyle aldıkları Kaya'yı, hayvanlarının bulunduğu Seklik bölgesine ulaştırdı. Hayvanlarında sorun olmadığını gören Kaya, belediye personeline sarılarak, "Sağ olsun Konyaaltı Belediyesi ekipleri beni buraya ulaştırdı. Başkanımız Semih Esen'e ve belediye personelinden Allah razı olsun" dedi.3 SAAT MAHSUR KALDIAilesi ile karı izlemek için Feslikan Yaylası'na gitmek isteyen bir vatandaş ise aracıyla yolda kaldı. Kendi çabasıyla kardan kurtulmak isteyen sürücünün aracı yoldan çıkarak tamamıyla kara battı. İhbarla bölgeye gelen ekipler 3 saat süren çalışmanın ardından iş makinesinin desteğiyle aracı saplandığı yerden kurtardı.EKİPLERİN MESAİSİ BİTMEDİ

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya'da nadir görülen kar yağışının görsel güzelliğinin yanı sıra bazen de sorunlara yol açabildiğini söyledi. Konyaaltı'nın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğunu açıklayan Başkan Esen, gece boyunca kar yağışının etkisini artırarak devam ettiğini aktardı. Vatandaşların karlı yollarda sıkıntı yaşamaması için teyakkuz haline geçtiklerini dile getiren Başkan Esen, kendisinin de Geyikbayırı'nda çalışmaları incelediğini belirterek, "Ekiplerimiz, akşam saatlerinde başladıkları çalışmaları sabaha kadar sürdürdü. Yolları açık tutan ekiplerimiz, araçları yolda kalan vatandaşlarımızı da istedikleri yerlere iş makineleriyle ulaştırdı" dedi.


Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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