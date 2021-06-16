Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
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Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur görülürken, hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düştü.

Torosların yüksek kesimlerinden Akdağ'da saat 08.30 sıralarında karla karışık yağmur etkisini gösterirken, Çavdır Mahallesi Yaylası'nda ise kar yağışı görüldü. 2500 rakımlı yaylaya yağan kar nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Birkaç santimi bulan kar kalınlığı bölgedeki Yörükleri ve çobanlara zorladı.

Kar yağışını görüntüleyen çoban Oğuz Topaloğlu (33), "Haziran ayında ilk kez yaylada kar yağdığını görmenin hem sevincini hem şaşkınlığını yaşadık" dedi.

Bu arada, İkiz Göller, Subaşı ve Evyaka yaylalarında da sağanağın etkili olduğu öğrenildi. Bölgede şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisini yer yer sürdürdüğü, hava sıcaklığının da yüksek kesimlerde 10 dereceye kadar düştüğü belirtildi.


Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı
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