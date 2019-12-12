Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
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Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesine bağlı yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

12.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:25
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

ANTALYA'nın ilçesine bağlı yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde bu başlayan kar yağışı, 'yayla' olarak tabir edilen Beydağları'ndaki mahalleleri beyaz örtüyle kapladı. Bölgedeki yağışın yer yer etkisini sürdürdüğü belirtilirken, kar kalınlığının da 5 santime ulaştığı kaydedildi. Bölge halkı kar yağışı sonrası oluşan manzaraların fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaştı.


Kaynak: DHA
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