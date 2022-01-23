Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'da belediye ekipleri yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açıyor, mahsur kalanları kurtarıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar nedeniyle Alanya Taşkent ve Sarıveliler kara yolu Kuşyuvası mevkisinden itibaren trafiğe kapatıldı. Bu bölgede Karayolları ekiplerinin çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor. Büyükşehir ekipleri Alanya'nın Karaman Mahallesi yolunda kar temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Taşatan grup yolu, Gündoğmuş Köprülü, Başyayla ve Yeniköy mahallesinde karla mücadele çalışması sabaha kadar sürdürülürken, gece saatlerinde yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü.

Büyükşehir ve İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamıklı mevkisinde yolda mahsur kalan vatandaşların da yardımına koştu. Mahsur kalan 8 araçtaki 20 kişi, iş makineleriyle yolun açılmasının ardından kurtarıldı.

Ekipler, Elmalı ilçesinde de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanların yanı sıra hayvancılıkla uğraşan köylülerin ağıllarına ulaşabilmesi için de çalışma yaptı.

Jandarmadan çobanlara yardım

Akseki ilçesinde jandarma ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle mağdur olan çobanların yardımına koştu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, rutin devriyelerin yanı sıra yayla ve kırsal bölgelerdeki çobanları ziyaret etti.

Ziyaretlerde çobanların ihtiyaçlarını öğrenen ekipler, battaniye ile gıda desteği sağladı, yüksek rakımlı alanlarda yaşanabilecek donma ve mahsur kalma vakalarına karşı bilgilendirmede bulundu.