Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerine mayısın son günlerinde yağan kar, görenleri şaşırttı.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
29.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:57

Antalya'nın Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerine mayısın son günlerinde yağan kar, görenleri şaşırttı.

İlçe merkezinde sağanak olarak etkili olan yağış, rakımı 1700 ila 1800 arasında değişen Küçükköy ve Kırkpınar yaylalarında kar şeklinde etkisini gösterdi. Kısa süre yağmasına rağmen kar kalınlığı 3-4 santime ulaştı.

Hayvanlarını otlatmak için yaylalarda bulunan çobanlar, mayısın sonunda kar yağdığını görünce şaşırdı. Çobanlar, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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