Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
17.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:20
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Antalya'da yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağışı, kent merkezi ve denizlerde ise kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
Gazipaşa'nın yüksek kesimlerindeki mahalleler, yağışın ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetre ölçüldüğü bölgede, çiçekleri kaplayan kar güzel görüntü oluşturdu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklıkların özellikle iç kesimlerde 2 ile 6 derece azalacağını duyurdu.
Kaynak: AA