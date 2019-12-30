Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı

30.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:17

ANTALYA 'nın Akseki , İbradı ve Elmalı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Antalya- Konya ve Antalya- Burdur karayollarında, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Akseki'de gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. İlçe merkezi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Antalya ve Konya karayolunun geçiş noktasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde de kar yağışı görüldü. İki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Alacabel'deki kar kalınlığı 40 santime kadar ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, ağır tonajlı araçların yola geçişine izin verilmediği, diğer araçların da kontrollü gönderildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

İBRADI'DA KAR ETKİLİ OLDUKar, İbradı ilçesinde de etkisini gösterdi. Gece başlayan yağış nedeniyle kent merkezinde kar birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yol ve kaldırımlardaki karların temizlenmesi için çalışma başlattı. ELMALI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDIElmalı ilçesinde saat 01.00 sıralarında başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Karlı ve beyaz bir sabaha uyanan Elmalı halkı karı sevinçle karşıladı. Gündelik hayatı etkilemeyen yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü. Elmalı'da uzun zamandır beklenen kar lapa lapa yağdı ve sokaklarda insanlar kartopu oynarken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.ÇUBUKBELİ'NDE KAR NEDENİYLE YOL KAPANDIAntalya kent merkezine ulaşımın sağlandığı karayolu geçiş noktası olan ve Döşemealtı ilçesi sınırlarındaki 925 rakımlı Çubukbeli mevkisinde de kar yağışı görüldü. Bölgeyi beyaz örtüyle kaplayan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yoldaki karın temizlenmesi için çalışma başlatılırken, yolun peyderpey ulaşıma açıldığı kaydedildi.- Antalya