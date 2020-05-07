Antalya'nın yabancı gelinlerinden 9 Mayıs Zafer Günü klibi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'nın yabancı gelinlerinden 9 Mayıs Zafer Günü klibi

Antalya'nın yabancı gelinlerinden 9 Mayıs Zafer Günü klibi
07.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:12

İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Almanya'sının teslim olmasıyla birlikte Sovyetler Birliği tarafından zafer günü ilan edilen 9 Mayıs, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabancı gelinler tarafından unutulmadı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Almanya'sının teslim olmasıyla birlikte Sovyetler Birliği tarafından zafer günü ilan edilen 9 Mayıs, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabancı gelinler tarafından unutulmadı. Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) çatısı altında bir araya gelen Rusya, Ukrayna, Belarus gibi eski Doğu Bloku ülkelerinden gelen yabancı gelinler zafer bayramı için klip hazırladı.

Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği çatısı altında bir araya gelen ve çeşitli etkinliklerle sık sık gündeme gelen Rusya, Ukrayna, Belarus gibi eski Doğu Bloku ülkelerinden gelen yabancı gelinler, ülkelerinde kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı için klip hazırladı. 9 Mayıs'ın kendileri açısından çok önemli olduğunu belirten Rus Maria Özgümüş, "Bu sene 75'nci yılını kutladığımız 9 Mayıs bizim zafer günümüz. Bizim çok büyük bayramımız. Sovyetler Birliği zamanında biz hep birlikte faşizm karşısında savaşı kazandık" dedi.

Rus İrina Akkök ise, 1945'te savaşı hep birlikte kazandıklarını belirterek, "9 Mayıs bizim için çok önemli. Bugün buradayız ama bu savaş için. bu zafer bir şey yapmaya çalışıyoruz. Rusya'da çok sevilen bir şarkıyı seslendirdik ve klip haline getirdik. Her yıl 9 Mayıs'ta çeşitli etkinlikler yaparak, dans ederek bayramı kutlardık. Şimdi büyüdük, bu yaşımızda bu zamanda hala çocukluk anılarımızı unutmadık" dedi.

Avrupa'da milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan İkinci Dünya Savaşı'nın 8 Mayıs 1945'te Hitler Almanya'sının teslim olmasıyla sona ermesinin ardından Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği, 9 Mayıs'ta zaferini ilan etti. Sovyetler Birliği ve onun dağılmasının ardından ortaya çıkan Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerde 1945'ten bugüne kadar 9 Mayıs, zafer günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Haberler
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Deniz Gezmiş Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Şener Şen Burak Özçivit Hatice Çarpar Safiye Soyman
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Bursa Haziran İntihar
Şu an buradasınız: Antalya'nın yabancı gelinlerinden 9 Mayıs Zafer Günü klibi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 14:34:50. #1.15#
title