Antalya'nın üç ilçesinde beklenen aşırı yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Haberler
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Antalya'nın üç ilçesinde beklenen aşırı yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Antalya'nın üç ilçesinde beklenen aşırı yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, "İlçelerimizde beklenen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 30 Aralık Perşembe günü Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerimizde tüm eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu ilçelerdeki kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." paylaşımında bulundu.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

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