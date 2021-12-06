Antalya'nın tarım sektöründe ihracat 1 milyar dolara koşuyor

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın 11 aylık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.4'lük artışla 1 milyar 663 milyon dolara ulaştığını ve yeni rekor kırıldığını söyledi. Çandır, 941 milyon dolarla ihracatta en büyük paya sahip tarım sektörünün yıl sonunda ilk defa 1 milyar doları aşarak rekor kırmasını beklediklerini söyledi.

Pandemi sürecinde birçok sektörde yaşanan olumsuzluğa karşın ihracatta 2020'nin ardından 2021'de de büyüme devam ediyor. Antalya, Isparta ve Burdur illerinin toplam ihracatı 2 milyar 285 milyon dolar olan 1 Ocak-30 Kasım 11 aylık süreçte Antalya ihracatı, tek başına 1.5 milyar dolar seviyesini aşarak, bölge illeri arasında açık farkla ihracat lideri oldu. Antalya ihracatında tarım sektörü ciddi paya sahip oldu.

Antalya'nın 11 aylık toplam ihracatta Türkiye'deki payıyla ilgili verileri de paylaşan Ali Çandır, "Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 0.9'u Antalya'dan yapıldı. Türkiye toplam ihracatında Antalya'nın payı tarım ve gıda ihracatında yüzde 3.5, sanayi ihracatında yüzde 0.3, madencilikte yüzde 5.4 oldu. Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 19'u, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 47.9'u Antalya'dan yapıldı" diye konuştu.