Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde ahşap binada yangın çıktı Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde ahşap binada yangın çıktıAntalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde kullanılmayan 3 katlı ahşap binada yangın çıktı.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde ahşap binada yangın çıktı

Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde kullanılmayan 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. Çevresinde ve bitişiğinde evlerin bulunduğu binanın söndürülmesi için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yoğun çaba harcıyor.

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ANTALYA, (DHA)

Kaynak: DHA