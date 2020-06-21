Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde ahşap binada yangın çıktı
Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde ahşap binada yangın çıktıAntalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde kullanılmayan 3 katlı ahşap binada yangın çıktı.
21.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:50
Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde ahşap binada yangın çıktı
Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde kullanılmayan 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. Çevresinde ve bitişiğinde evlerin bulunduğu binanın söndürülmesi için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yoğun çaba harcıyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ANTALYA, (DHA)
Kaynak: DHA