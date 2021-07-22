Antalya'nın 'Süpürge Faraş Orkestrası'ndan bayram konseri
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Antalya'nın 'Süpürge Faraş Orkestrası'ndan bayram konseri

Antalya'nın 'Süpürge Faraş Orkestrası'ndan bayram konseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da, Muratpaşa Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının kurduğu 'Süpürge Faraş Orkestrası'yla bayram konseri için bir araya geldi.

Antalya'da, Muratpaşa Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının kurduğu 'Süpürge Faraş Orkestrası'yla bayram konseri için bir araya geldi. Konserde Başkan Ümit Uysal gitar çalarken, temizlik personeli bağlama, keman, darbuka ve tefle kendisine eşlik etti.

Antalya'da gündüz caddeleri süpürge ve faraşlarıyla temizleyen Muratpaşa Belediyesi'nin temizlik işçilerinin kurduğu orkestra, Kurban Bayramı konseri için yeniden bir araya geldi. Orkestranın daha önce Muratpaşa Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanan konserleri büyük beğeni toplarken Süpürge Faraş Orkestrası'na bu bayramda Belediye Başkanı Ümit Uysal eşlik etti.

Başkan Uysal, Kurban Bayramı konserinde üç şarkı seslendirdi. Konseri, bir Edirne türküsü olan 'Kızılcıklar oldu mu' ile açan Başkan Uysal ve Süpürge Faraş Orkestrası, bir Musa Eroğlu klasiği olan 'A Kuzum'la devam ettikleri konserde son olarak 'Gesi Bağları'nı seslendirdi. Yaklaşık yarım saat süren konser, Başkan Uysal'ın seslendiği şarkıların ardından bayram neşesini katlayacak zeybekler, oyun havaları ve birbirinden hareketli şarkılarla devam etti.

Çekimleri bayram öncesi yapılan Başkan Ümit Uysal ve Süpürge Faraş Orkestrası'nın konseri, bayramın üçüncü günü saat 20.00'de belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. - ANTALYA

Antalya'nın 'Süpürge Faraş Orkestrası'ndan bayram konseri
Antalya'nın 'Süpürge Faraş Orkestrası'ndan bayram konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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