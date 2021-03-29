Antalya'nın su kaynaklarından Kırkgözler'de kirlilik şaşırttı
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Antalya'nın su kaynaklarından Kırkgözler'de kirlilik şaşırttı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın doğal su kaynaklarından Kırkgözler'deki su altı temizliğinde, halı, masa, ayakkabı, inşaat atıkları, traktör lastiği, ve yüzlerce şişe çıktı.

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Çevrecilerin dikkati, dünyaca ünlü koyda yapılan kaçak inşaatı ortaya çıkardı

ANTALYA'nın doğal su kaynaklarından Kırkgözler'deki su altı temizliğinde, halı, masa, ayakkabı, inşaat atıkları, traktör lastiği, ve yüzlerce şişe çıktı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Burası dünyanın en güzel yeri, ancak insanların acımasız bir şekilde kullandığını görüyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) çatısı altında kurulan Çevre Komitesi, Antalya'nın doğal su kaynaklarından Kırkgözler'i tehdit eden kirliliğe dikkat çekmek için bölgede su altı ve çevre temizliği yaptı. Aralarında AKUT'un da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, liderliğini AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun yaptığı AÜ Sualtı Topluluğu da yer aldı.

'Suyumuza sahip çıkıyoruz' sloganıyla düzenlenen etkinlik için sabah saatlerinde doğaseverler, çevreciler ve dalgıçlar bölgede buluştu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından dalgıçlar Kırkgözler'e dalarken doğaseverler de çevrede temizlik çalışmasına başladı. Su kaynağını korumak için girişlerin yasak olmasına rağmen bölgedeki kirlilik dikkat çekti. Doğaseverler, etrafa saçılmış ambalaj atıklarını, şişeleri tek tek topladı. Temizlik sırasında dev bir traktör lastiği de su kenarından çıkarıldı.AKUT Antalya İnsan Kaynakları Bölüm Sorumlusu Yağmur Bozkurt, çok kısa bir sürede ciddi oranda çöp topladıklarını belirtti. Bozkurt, "Bu kirliliğin önüne ancak bilinçli olarak geçebileceğimizi düşünüyorum. Herkes bulmak isteği gibi bırakırsa böyle bir sorun oluşmayacak. Bilinçli toplum böyle bir kirliliğe neden olmaz. Doğanın ne kadar değerli olduğunu bilirsek böyle bir sorunla karşılaşmayız" diye konuştu.'HALIDAN MASAYA, PLASTİKTEN İNŞAAT ATIKLARINA KADAR ÇÖP ÇIKTI'Dışarda temizlik devam ederken AÜ Sualtı Topluluğu da 1 saate yaklaşan dalış gerçekleştirdi. Antalya'nın önemli doğal su kaynaklarından Kırkgözler'de suyun altındaki kirlilik ise şaşkınlık yarattı. Halıdan masaya, ayakkabıdan av fişeğine, inşaat atıklarından sayılamayacak kadar cam ve plastik şişe suyun altını kaplarken, dalgıçlar ulaşabildiklerini tek tek topladı. Dalış, su altı kameralarıyla kayda alınırken o kirlilik içinde yaşamaya çalışan bir su kaplumbağasının kendini korumak için kabuğa çekilmeye çalışması günün sürprizi oldu.

Dalışın ardından Prof. Dr. Gökoğlu, Kırkgözler'in dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Ancak insanların acımasız bir şekilde kullandığını görüyoruz. Her türlü çöp var. Aklınıza ne geliyorsa. Masa, pet şişe, içki şişeleri, ayakkabı, çocuk bezi. Çok geniş kapsamlı bir temizlik yapılması lazım" diye konuştu.


Antalya'nın su kaynaklarından Kırkgözler'de kirlilik şaşırttı
Antalya'nın su kaynaklarından Kırkgözler'de kirlilik şaşırttı
Antalya'nın su kaynaklarından Kırkgözler'de kirlilik şaşırttı
Antalya'nın su kaynaklarından Kırkgözler'de kirlilik şaşırttı
Antalya'nın su kaynaklarından Kırkgözler'de kirlilik şaşırttı
Antalya'nın su kaynaklarından Kırkgözler'de kirlilik şaşırttı
Antalya'nın su kaynaklarından Kırkgözler'de kirlilik şaşırttı
Antalya'nın su kaynaklarından Kırkgözler'de kirlilik şaşırttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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