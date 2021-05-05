ANTALYA'NIN SERPME BÖREĞİ TESCİLLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA'NIN SERPME BÖREĞİ TESCİLLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya gastronomi kültürünün önemli bir parçası olan Serpme Böreğin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildiğini açıkladı.

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya gastronomi kültürünün önemli bir parçası olan Serpme Böreğin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildiğini açıkladı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, ticaret odası tarafından kentin coğrafi ve kültürel değerlerinin tescil ettirilmesi çalışmalarının bütün hızıyla sürdüğünü söyledi. Başkan Çetin, Kısa süre önce Türk Patent ve Marka Kurumu'nca Antalya kabak tatlısı tescil edildi. Şimdi de Antalya'nın önemli bir gastronomi değeri olan Serpme Böreğin tescilini sağladık. Böylece Odamız tarafından Antalya tahinli piyazı ile birlikte tescil ettirdiğimiz coğrafi ürün sayısı 3'e yükseldi dedi.

ATSO Başkanı Çetin, coğrafi tescil çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, Antalya'ya ait turunç ve bergamot reçellerinin de tescilleri için Oda olarak başvurularımızı yaptık, süreç devam ediyor şeklinde konuştu.

MÖNÜLERDE DAHA ÇOK ANTALYA LEZZETİ OLMALI

Antalya'nın önemli bir gastronomi zenginliğe sahip olduğuna dikkat çeken Davut Çetin, kentte bulunan turistik tesis ve şehir restoranlarına mönülerinde Antalya'nın lezzetlerine daha fazla yer vermeye çağırdı. Başkan Çetin şunları söyledi

Buradan turistik tesislerimize ve kent restoranlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Antalya'mız Gazipaşa'dan Kaş'a, Elmalı'dan Akseki'ye müthiş bir gastronomi zenginliğine sahip. Yörük kültürü ve mutfağı ayrı bir renk. Ot yemekleri, et yemekleri ve tatlılarımız başka bir yerde bulamayacağınız lezzetler. Oda olarak bu konuya büyük önem verdiğimiz için tahinli Antalya Piyazımızı, Kabak Tatlısı'nı ve Serpme Böreğimizi coğrafi işaret belgesiyle tescil ettirdik.

Türkiye'nin 'Turizm başkentiyiz' diyoruz. Maalesef turistik tesislerde konuklarımıza Antalya'nın lezzetlerini yeterince sunamadığımızı düşünüyorum. Oysa Antalya'ya gelen bir turist, bir kabak tatlısı, tahinli piyaz, serpme börek yemeden ayrılmamalı. Antalya'nın bu zengin gastronomisinin turistik tesislerimizde, otellerimizde, kent restoranlarımızda daha fazla yer bulması gerekiyor. Sorunlarını sürekli dile getirdiğimiz ve takip ettiğimiz sektördeki işletmelerimizi fazlasıyla etkileyen pandemiden sonra bu çağrımın daha güçlü şekilde karşılık bulacağına inanıyorum.

ÜRÜNÜN TANIMI VE AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

Antalya Serpme Böreği, Antalya ile adeta özdeşleşmiş, geçmişten geleceğe yaşatılması gereken damak tatları arasında ilk sıralarda yer alan lezzetlerden biridir ve yörenin kültürel mirası olan bir ürünüdür. Eski adıyla fıtır börek olarak anılan ürün, Antalya'da düğünlerde, mevlitlerde ve cenazelerde sunulan özel bir börek olmuştur. Fıtır kelimesinin de fitre kelimesinden geldiği tahmin edilmektedir. Fıtır börek, Ramazan'da fitre çıkarıp dağıtmak gibi, yöresel kültürde sadaka niyetiyle, ikram olarak sunulan yiyeceklerden bir tanesidir.

Antalya Serpme Böreği, un, tuz ve sudan oluşan hamurun yoğrularak beze haline getirildikten sonra hamurun elde savrularak açılması ile yapılır. Antalya Serpme Böreğini diğer böreklerden ayıran en önemli özellik böreğin oklava kullanılmadan, havada döndürülerek, kağıt inceliğinde üretilmesidir. Börek, lezzetinin önemli kısmını da yöre insanının ustalığından almaktadır.

Antalya Serpme Böreği hazırlanması, pişirilmesi ve servisi

Savrularak (bir el ile bir ucundan, bir el ile diğer ucundan olmak üzere tutarak birden ve yan tarafa doğru savururcasına) daire şeklinde iyice altı görünür bir hal alıncaya kadar inceltilerek elde büyütülen beze, mermer tezgah üzerine kenarlarından çekilerek yerleştirilir.

Önce alt tarafından ortaya doğru, sonra iki yan tarafından ortaya doğru katlanarak içine 1-1.5 çorba kaşığı harç (kıymalı 25 g - peynirli 30 g) koyulur ve önce üst taraf daha sonra alt taraf olmak üzere karşılıklı dikdörtgen olacak şekilde kapatılır. Ardından hazırlanan börek yağlanmış sacdan yapılmış tepsiye koyularak 200-220 derece önceden ısıtılmış fırına koyularak altı üstü kızarana kadar maksimum 10 dakika pişirilir. Pişen serpme börek dilimlenerek sunuma hazır hale gelir. Peynirli olarak hazırlanan böreğin üzerine isteğe göre pudra şekeri serpilir.

ANTALYA'NIN SERPME BÖREĞİ TESCİLLENDİ
ANTALYA'NIN SERPME BÖREĞİ TESCİLLENDİ
ANTALYA'NIN SERPME BÖREĞİ TESCİLLENDİ
ANTALYA'NIN SERPME BÖREĞİ TESCİLLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kesenin ağzını açan Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı
Kesenin ağzını açan Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü
Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Altun Antonio Guterres Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Burak Sergen Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Gökhan Gönül Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Yılmaz Vural Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ANTALYA'NIN SERPME BÖREĞİ TESCİLLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 15:42:42. #1.16#

title