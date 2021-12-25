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Antalya'nın sahilleri ile karlı zirvesi havadan görüntülendi

Antalya'nın sahilleri ile karlı zirvesi havadan görüntülendi
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya'nın sahil şeridinde güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu havanın aksine yüksek kesimlerinde kış şartları etkili oluyor.

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KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın sahil şeridinde güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu havanın aksine yüksek kesimlerinde kış şartları etkili oluyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinden kentin doğusuna "maviden beyaza" uzanan bölgeyi helikopterden görüntüledi.

Kent merkezindeki ana caddeler, otellerin olduğu bölgeler, su kaynakları, Side Antik Kenti, Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve 10 gün süren yangında hasar gören ormanlık alanların havadan görüntüsü dikkati çekti.

Öte yandan, Akseki ilçesindeki Toros Dağları'nın beyaz örtüye büründüğü gözlendi.

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AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

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