Antalya'nın özel harekat şehidi toprağa verildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Antalyalı özel harekat polisi Adnan Kısar, memleketi Kaş ilçesinde dualarla toprağa verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Antalyalı özel harekat polisi Adnan Kısar, memleketi Kaş ilçesinde dualarla toprağa verildi.

Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında Ağaçlı Okul Sektöründe görevliyken Ejder Yalçın marka araçla yakıt ikmali yapmak için Cengiz Üs Bölgesine intikal eden polislerin içerisinde bulunduğu araç sabah saatlerinde kaza yaptı. Kazada yaralanan özel harekat polisi Adnan Kısar (Antalya) ve Osman Gül (Kahramanmaraş) şehit düştü. Şehit düşen polisler için Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi.

Şehit Kısar'ın (52) cenazesi ilk olarak askeri uçakla Muğla'ya getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından memleketi Antalya'nın Kaş ilçesine uğurlandı. Adnan Kısar'ın cenazesi, Kınık Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi. Alınan helalliğin ardından Kınık Merkez Cami'sine götürüldü.

Cenaze törenine, şehidin yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Vural Ulucan, AK Parti Milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, CHP Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş katıldı. Aynı zamanda şehidin meslektaşları da törende hazır bulundu.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Adnan Kısar, Kınık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA