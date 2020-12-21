Antalya'nın neyi meşhur? Antalya'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Antalya'nın nesi meşhur?
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Antalya'nın neyi meşhur? Antalya'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Antalya'nın nesi meşhur?

21.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:47
Antalya'nın neyi meşhur? Antalya'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Antalya'nın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Antalya'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Antalya'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Antalya'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Antalya'nın en meşhur yemekleri, Antalya'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Antalya'nın neyi meşhurdur, Antalya'nın nesi meşhur? Antalya'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ANTALYA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Antalya ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Hülüklü (Gülüklü) Çorba
  • Enginarlı Girit Kebabı
  • Alanya Bohçası
  • Gökçesu Pilavı
  • Muz Tatlısı (Finike Usulü)
  • Tahinli Antalya Piyazı
  • Laba Dolması
  • Toros Salatası
  • Kabak Çiçeği Dolması
  • Biber Frigya Dolması
  • Şilofta Tatlısı
  • Cive
  • Hibeş

Antalya'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.

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