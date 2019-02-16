Antalya'nın Nabzı Alta Mimarlıkta Atıyor

Alta Mimarlık yetkilisi Hüseyin Altan Uysal, "1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 1990 yılında Antalya'ya geldik ve ilimiz ve ilçelerimizde mimarlık, proje ve dekorasyon bazlı çalışmalar yapıyoruz ve meslekte 29 yılı geride bıraktık.Biz burada genelde konut ağırlıklı projeler çalıştık. Bunların içerisinde toplu konutlar, siteler ve alış-veriş merkezlerioldu sonrasında turizm yapıları ve otel projeleri de yaptık.2007 yılında sonra inşaat, taahhüt ve yap-sat projelerinde yer aldık." dedi.

"HEP AYNI PROJELER YAPILIYOR"

"Sizi insanlar neden tercih etmeli?" sorusuna Hüseyin Altan Uysal, çözüm odaklı çalıştıklarını ve müşterinin isteklerine göre projeler ortaya koydukları için tercih edildiklerini söyledi. Uysal proje bazlı çalışıldığı için sektöre karşı aynı şikayetlerin oluştuğunu belirtti. Benzer projelerin artık yapıldığını ifade eden Uysal müşterilerin bu durumdan oldukça şikayetçi olduğunun altını çizdi.

"İŞİMİZİ, MESLEĞİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Hüseyin Altan Uysal, "Biz işimizi, mesleğimizi çok seviyoruz. Yeni projeler üzerinde çalışmaya kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Çizdiğim bir eseri kendim tamamlamak istiyorum. İnşaatı kendim yapmak istiyorum. 5 kişilik bir mimar ekibinin dışında bizim inşaat mühendisi çalışan arkadaşlarımız var. Şantiyelerde görevini sürdüren arkadaşlar var. Kalabalık bir ekip ile yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.