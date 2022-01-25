Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar kalınlığı 5 santimi buldu - Haberler
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar kalınlığı 5 santimi buldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar kalınlığı 5 santimi buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Korkuteli ilçesini beyaza bürüdü.

KORKUTELİ, ANTALYA (İHA) - Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Korkuteli ilçesini beyaza bürüdü. Yayla mahallelerde lapa lapa yağan kar, araçların üzerinde beyaz tabaka oluştururken, yollarda ve okul bahçelerinde ve evlerinin önlerinde birbirinden güzel manzaralar oluşturdu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santime ulaştı.

Kar yağışı en çok yaylalardaki üreticileri sevindirdi.

Korkuteli Belediyesi Fen işleri müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde sokak ve caddelerde yollara kum attı. Esnaflarda sabah dükkanlarının önlerinde oluşan karları kürek ve süpürge ile temizledi, çocuklar da kardan adam yaptılar. Vatandaşlar, "Mahsul ekimi öncesinde ilçe merkezine yağan yağmur sonrası çiftçilerin yüzü biran önce güldü" dedi. - ANTALYA

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar kalınlığı 5 santimi buldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar kalınlığı 5 santimi buldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar kalınlığı 5 santimi buldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar kalınlığı 5 santimi buldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar kalınlığı 5 santimi buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Korkuteli, Hisarcık, kar, 3. Sayfa, Haber

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