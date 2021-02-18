Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (3)
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Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (3)

18.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:12
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (3)

CENAZEYE, İLK EŞİNDEN KIZI DA KATILDIEşi tarafından öldürülen diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, morgdan alındıktan sonra Uncalı Mezarlığı'na getirildi.

CENAZEYE, İLK EŞİNDEN KIZI DA KATILDI

Eşi tarafından öldürülen diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, morgdan alındıktan sonra Uncalı Mezarlığı'na getirildi. Buradaki cenazeye, Bozkurt'un önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı 6 yaşındaki Nefes de katıldı. Nefes'e, cenaze töreni sırasında bir psikolog da eşlik etti. Tören boyunca "Annemi istiyorum" diye ağlayan Nefes'e, annesinin öldüğü haberini yakınları, "Senin annen melek oldu" diye söyledi. Tören sırasında Bozkurt'un kız kardeşi Gözde Sema Demirkaynatan da tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Bozkurt'un cenazesi, daha sonra defnedildi.

UYKUSUNDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Gamze Kaçar Bozkurt'un, 3-4 gündür grip nedeniyle evde tedavi gördüğü, dün saat 12.30 sıralarında ilaç alıp uyuduğu, kısa süre sonra eşi Yusuf Kaan Bozkurt'un tabancayla ensesine ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Çiftin, kendi çocuklarının ise olmadığı öğrenildi.


Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (3)
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (3)
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (3)
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (3)
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (3)
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (3)
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (3)
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (3)
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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