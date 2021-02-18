Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (2)
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Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (2)

18.02.2021 12:54 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:58
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (2)

ANNESİ İLE KIZ KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİGamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, babası Harun Kaçar, kız kardeşi Gözde Sema Demirkaynatan ve annesi Nurdan Kaçar tarafından bugün öğle saatlerinde morgdan alındı.

ANNESİ İLE KIZ KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, babası Harun Kaçar, kız kardeşi Gözde Sema Demirkaynatan ve annesi Nurdan Kaçar tarafından bugün öğle saatlerinde morgdan alındı. Cenazenin alınması sırasında Bozkurt'un kız kardeşi ile annesi sinir krizi geçirdi. Demirkaynatan ve anne Kaçar'ı yakınları teselli etti. Sürekli gözyaşı döken Demirkaynatan, "Yaşarken öldüm ben. O benim annemdi, her şeyimdi. Katledildi. Kadın cinayetleri artık son bulsun" dedi. Nurdan Kaçar ise "Kızım katledildi, devletimize sesleniyorum. Artık kadın cinayetlerine dur desinler" diye konuştu. Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İKİ TABANCASI VARMIŞ

Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un cenazesi ise yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Eskişehir'e götürüldü. Diğer yandan, Bozkurt'un, ruhsatlı iki tabancası olduğu öğrenildi.


Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (2)
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (2)
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (2)
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (2)
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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