Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'te merkez üssü Kemer ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 4,60 kilometre derinliğinde gerçekleşti.