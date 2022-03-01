Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

AA, Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'te merkez üssü Kemer ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 4,60 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Antalya, Deprem, Kemer, AFAD, Güncel, Haberler

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