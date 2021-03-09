Antalya'nın Kaş ilçesine çamur yağdı

Antalya'nın Kaş ilçesine çamurlu yağış düştü.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan hafif sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü.

Özellikle otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Otomobilleri çamurla kirlenen bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaparken, bazı sürücüler ise araçlarını ilçedeki oto yıkamacılara götürdü.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yollara dikkat edilmesi için sürücüler uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci