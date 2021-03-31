Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Yağıştan etkilenen Gömbe ve Sütleğen mahallesinde yüksek kesimler beyaza büründü.

Bölgede gece başlayan kar, öğle saatlerinde durdu.

Sütleğen Muhtarı Durdali Topçuoğlu, bölgeye martın sonunda en son 10 yıl önce kar yağdığını söyledi.

Mahallenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığını belirten Topçuoğlu, çocukların karın keyfini çıkardığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım
Magazin Hazal Kaya Bahar Candan Merve Boluğur Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 16:16:00. #1.16#
title