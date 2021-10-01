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Antalya'nın Kaş ilçesinde turizmciler İngiliz turistleri bekliyor

AA / Talip Demirci - Haberler | Ekonomi
Antalya'nın Kaş ilçesinde turizmciler İngiliz turistleri bekliyor

İngiltere'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'yi "seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren" kırmızı listeden çıkarmasının ardından Antalya'nın Kaş ilçesi İngiliz turistlerden yoğun rezervasyon almaya başladı.

ANTALYA (AA) - İngiltere'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'yi "seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren" kırmızı listeden çıkarmasının ardından Antalya'nın Kaş ilçesi İngiliz turistlerden yoğun rezervasyon almaya başladı.

Kalkan Mahallesi'nde otel işleten Adem Dolunay Tomanbay, AA muhabirine İngiltere'nin aldığı kararla bölgede turizmin canlanmasını ümit ettiklerini söyledi.

İngiltere'nin kararını sevinçle karşıladıklarını belirten Tomanbay, "Rezervasyonlar almaya başladık. Heyecanlıyız. Olumlu veriler geliyor. Yüzde 60 doluluk oranını yakaladık. Umarım katlayarak devam ederiz. Hem yerleşik hem de tatilcilerle yoğun bir sezon olacağını umuyoruz. Otelde tüm önlemleri aldık. Hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizm acentesi sahibi Sami Altu da Kalkan Mahallesi'ndeki turizmin yüzde 80'inin İngiliz pazarına bağlı olduğunu belirtti.

Kararın bölgedeki turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Altu, şöyle devam etti:

"Bu karar çıkmasaydı 30 yıl sonra ilk kez eylül ayının 15'inde sezonu kapacaktık. Çok iyi bir haber. Bizim için çok büyük umut oldu. Şu anda rezervasyonlar çok iyi gidiyor. Tam istediğimiz gibi olmasa bile böyle devam ederse 2022 turizm sezonunu iyi geçireceğiz diye ümit ediyorum. İki hafta sonra İngiltere'de 2 haftalık tatil var. Rezervasyonlarla 3 bin kişilik bir misafir geleceğini umut ediyoruz."

"Önümüzdeki yıl Kalkan'da harika bir sezon olacak"

Bir seyahat firmasının yöneticisi Mathew Simpson??????? ise kararın gelecek için çok olumlu bir adım olduğunu dile getirdi.

İngilizlerin Kaş ve Kalkan'ı çok sevdiğini ifade eden Simpson, "Önümüzdeki yıl, Kalkan'da harika bir sezon olacak. Buradan herkese tatil için Türkiye'ye gelmelerini öneriyorum. Lütfen gelin, paranızın karşılığını en iyi şekilde alabileceğiniz harika bir lokasyon, harika bir destinasyon. Pişman olmayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Talip Demirci - Ekonomi Haberleri
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