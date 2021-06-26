Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi İslamlar mevkiinde çıkan orman yangını devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi İslamlar mevkiinde çıkan orman yangını devam ediyor. yangın 5 helikopter 25 arazöz 10 su tankeri 4 dozer çok sayıda itfaiye ekibiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgardan dolayı hızla yayılan yangın bölgede bulunan villaları tehdit etmesi üzerine kolluk kuvvetleri villadaki yerli yabancı vatandaşları tahliye etti. Şuana kadar gelen bilgilere göre yangının herhangi bir yerleşim bölgesine zarar vermediği ancak tehdidin rüzgar sebebiyle devam ettiği bildirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

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