Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yanını başladı.

24.05.2020 02:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 02:49

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yanını başladı. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangına Orman İşletme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Şiddetli rüzgar sebebiyle hızla yayılan yangının yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınması çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

Kaynak: İHA

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