Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını (1)
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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını (1)

Antalya'nın Kaş ilçesi Yarımada mevkiinde orman yanını başladı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını (1)
24.05.2020 02:20 | Son Güncelleme: 24.05.2020 02:24

Antalya'nın Kaş ilçesi Yarımada mevkiinde orman yanını başladı. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangına Orman İşletme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kay Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Şiddetli rüzgar sebebiyle hızla yayılan yangının yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınması çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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