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Antalya'nın Kaş ilçesinde karla mücadele çalışmaları yapılıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde karla mücadele çalışmaları yapılıyor
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerde kar dolayısıyla kapanan yollar, belediye ekiplerince açılıyor.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerde kar dolayısıyla kapanan yollar, belediye ekiplerince açılıyor.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede 2 gündür aralıklarla süren kar yağışının ardından harekete geçti.

Greyder, kepçe gibi iş makineleriyle ilçenin yüksek kesimlerine giden ekipler, Gömbe başta olmak üzere 10 mahallede karla mücadele çalışması başlattı.

Ekipler, kapanan Kuruovabeli mevkisi ile bazı yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Öte yandan, mahalle sakinleri de küreklerle yol kenarlarında biriken karları temizlemeye çalıştı.

Bölgede kar yağışının sürdüğü bildirildi.

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AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

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