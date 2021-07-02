Antalya'nın İtalyan İşgalinden Kurtuluşu Konferansı
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Antalya'nın İtalyan İşgalinden Kurtuluşu Konferansı

Antalya'nın İtalyan İşgalinden Kurtuluşu Konferansı
Habermetre - Haberler | Toplum

Antalya'nın İtalyan İşgalinden Kurtuluşu KonferansıAntalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın İtalyan İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Konferansı düzenliyor.

Antalya'nın İtalyan İşgalinden Kurtuluşu Konferansı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın İtalyan İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Konferansı düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Konyaaltı Beach Park Varyant Meydanı'nda 5 Temmuz Pazartesi günü saat 19. 00'da düzenlenecek İtalyan İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Konferansı'na Tarihçi Prof. Dr. Hasan Moğol, Gazeteci-Yazar Cevat Alp konuşmacı olarak katılacak. Konferansta Araştırmacı-Yazan Emin Altıner de işgal dönemini anlatan bir sunum gerçekleştirecek. Konferansa tüm Antalyalılar davetli.

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Kaynak: Habermetre

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