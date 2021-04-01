Antalya'nın ilk sosyal girişimcilik programı başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'nın ilk sosyal girişimcilik programı başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Antalya'nın ilk sosyal girişimcilik programı başlıyor

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) İnovasyon Merkezi, Antalya'nın ilk 'Sosyal Girişimcilik Programı'nı başlatıyor.

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) İnovasyon Merkezi, Antalya'nın ilk 'Sosyal Girişimcilik Programı'nı başlatıyor. Programa eğitim, kültür ve sanat, çevre, spor gibi konularda iş fikri olan girişimci ve girişimci adayları başvuru yapabilecek.

ASSİM, toplumsal sorunları ortadan kaldırmaya ve sistemleri dönüştürmeye yönelik girişimcilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla Habitat Derneği ve Team Coaching'le birlikte Antalya'nın ilk sosyal girişimcilik programını başlatıyor.

Eğitim, kültür ve sanat, çevre, engelsiz yaşam, sağlık, gençlik, kadın, spor, turizm, tarım ve kentsel tasarım konularında iş fikri olan veya bu konularla ilgili sorunları çözmek isteyen girişimci ve girişimci adayları için online düzenlenecek programa başvurular 7 Nisan'a kadar devam edecek. Başvurular, www.assiminovasyon.com adresinden yapılacak.

Ön elemeden geçecek

Türkiye'nin her yerinden başvuruların açık olduğu programa gelen başvurular, ASSİM İnovasyon Merkezi uzmanları tarafından ön elemeden geçecek. Ön elemeyi geçen sosyal girişimci adayları, Girişim Değerlendirme Kurulu'na iş fikirlerini sunacak. Kurul tarafından kabul edilenler programa alınacak.

Program, sosyal girişimcilere yönelik eğitim çalışmasıyla başlayacak. Sonrasında koçluk destekleriyle iş planlarını hazırlamaya başlayacak sosyal girişimcilere, rehberlik hizmeti de sunulacak. İlk üç aydan sonra, sosyal girişimciler iş fikri ile ilgili gelişmeleri, çalışmalarını ve iş planlarını Girişim Değerleme Kurulu'na sunacak. İş planları çalışmaları kurul tarafından onaylanan sosyal girişimciler programa devam ederek, rehberlik ve iş geliştirme desteklerinden yararlanmayı sürdürecekler.

İkinci üç ay sonrasında Girişim Değerlendirme Kurulu'na tekrar raporlama yapan sosyal girişimciler, programın son 6 aylık dönemine geçiş yapacaklar. Bu süreçte şirketleşme, ürün ve hizmet prototipleri hazırlama, müşteri ve pazara hazırlık, yatırım ağlarına ile buluşturma, networking gibi alanlarda destekler verilmeye devam edecek. Program sonunda Girişim Değerleme Kurulu'na iş fikirleri ile ilgili gelişmeleri, yaptıkları çalışmaları sunacak olan girişimler, programdan mezun olacaklar. - ANTALYA

Antalya'nın ilk sosyal girişimcilik programı başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mahir Ünal Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Caner Erkin Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Amerika Birleşik Devletleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'nın ilk sosyal girişimcilik programı başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 11:19:52. #1.15#
title