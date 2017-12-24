Antalya'nın İlk Karı Korkuteli'ye Düştü

- Antalya'nın ilk karı Korkuteli'ye düştü



ANTALYA - Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yükseklerde etkisini sürdürdü. Dün gece ilçe merkezine yağmur yağarken, yükseklerde kar yağışına dönüştü. Kızılcadağ Mahallesi bölgesi de kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Korkuteli'ye bağlı yayla mahallelerinde lapa lapa yağan kar, araçların üzerinde beyaz tabaka oluştururken, yollarda, okul bahçelerinde ve evlerin önlerinde birbirinden güzel manzaralar oluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildi. Mahsul ekimi öncesinde ilçe merkezine yağan yağmur sonrası çiftçiler, "Çok mutluyuz. Kar berekettir. Uzun süredir yağmasını bekliyorduk. Korkuteli Antalya'nın yaylası bir ilçedir. Şükür yağdı ve bereketli olacağını ümit ediyoruz" dediler.