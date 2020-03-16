Antalya'nın ilçelerinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı Antalya'nın Korkuteli, Kemer ve Kepez ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Antalya'nın Korkuteli, Kemer ve Kepez ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Korkuteli'de Belediye ekipleri, ilçedeki kamu kurumları, otobüs durakları, ATM'ler, öğrenci yurtları, kaldırımlar ve toplu taşıma araçlarında temizlik çalışmaları yaptı.

Dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

Kemer

Kemer ilçesinde belediye ekipleri tarafından muhtarlık binaları, otogar, toplu taşıma araçları ile taksi durakları dezenfekte edildi.

İlçede toplu taşıma araçlarında da kolonya kullanılmaya başlandı.

Belediye başkanı Necati Topaloğlu, ekiplere ve uyarılarına uyan Kemerlilere teşekkür etti.

Kepez

Kepez ilçesinde de belediye ekiplerinde kreş ve gündüz bakım evlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Temizlik kapsamında sınıflardan yemekhaneye, yatakhanelerden lavabolara kadar her alan dezenfekte edildi.

Ekiplerin, ayrıca belediyenin tüm tesislerinde ve hizmet binalarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA