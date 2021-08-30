Antalya'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Antalya'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Antalya'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'da kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Antalya'da kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Serik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'ncu yıldönümü dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Jandarma Komutanı J.Üsteğmen Ayhan Aktürk, Emniyet Müdürü Suat Esin, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile daire müdürleri katıldı.

Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı için yayımladığı mesaj okundu.

Mesajın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk yaptı.

Aktürk konuşmasında, "İlk günkü gurur ve heyecandan hiçbir şey kaybetmeden aynı duygularla kutladığımız 30 Ağustos zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal'in önderliğindeki yüce Türk Ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, anavatan topraklarından kesin olarak atarak, ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu zafer bütün otoritelerin tartışmasız bir askeri deha kabul ettiği ulu önder, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadolu'da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır. Her safhası tek tek düşünülerek hazırlanan bu zafer, aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir." dedi.

Program, Neriman Püseli ve Zeynep Pektaş isimli öğrenciler tarafından şiir okunmasının ardından sona erdi.

Kaş'ta Zafer Bayramı coşkusu

Kaş ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Serdar Yıldırım, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende, Kaymakam Yazıcı, Garnizon Komutanı Yıldırım ve Belediye Başkanı Ulutaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Garnizon Komutanı Yıldırım, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu program, Türk bayraklarıyla donatılan yatların ve paraşütlerin gösterilerinin ardından sona erdi.

Öte yandan, kutlamalar çerçevesinde Kaş Belediyesince düzenlenen konser programı gerçekleştirilecek. Taksim Trio, saat 21.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda sahneye çıkarak, Zafer Bayramı konseri verecek.

Antalya'nın diğer ilçelerinde de Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Antalya'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Antalya'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Antalya'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Antalya'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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