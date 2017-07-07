Antalya'nın İkinci Kadınlar Plajı Alanya'da Açıldı

Antalya'nın ikinci kadınlar plajı Alanya'da hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Uğrak mevkiinde yapılan Aysultan Kadınlar Plajı, Gazipaşalı kadınlara da hizmet verecek.



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak ilkini Konyaaltı Sarısu'da kazandırdığı kadınlar plajının ikincisi Alanya'da misafirlerini kabul etmeye başladı. Başkan Türel, tarafından geçtiğimiz yıl ekim ayında temeli atılan Aysultan Kadınlar Plajı, 1 milyon liralık yatırımla Alanya ve Gazipaşalı kadınların hizmetine sunuldu.



Ücretsiz servis



Aysultan Kadınlar Plajı'nın hizmete girmesiyle Başkan Türel'in söz verdiği gibi Alanya ve Gazipaşa'dan ücretsiz servisler de hizmet vermeye başladı. Alanya'dan 5, Gazipaşa'dan 3 olmak üzere toplam 8 servis aracı sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında saat başı hizmet verecek.



Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Kadınlar plajı haftanın 7 günü kadınlarımıza hizmet verecek. Alanya'daki servis araçları Okurcalar'dan saatte bir, otogar yanından ise yarım saatte bir hareket edecek. 25 metrelik yolu takip ederek, güzergah üzerindeki 23 ayrı noktadan plaja gitmek isteyen kadınları taşıyacak. Bu güzel hizmeti ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.



Alanya'ya 35, Gazipaşa'ya 15 kilometre mesafede olan Aysultan Kadınlar Plajı'ndan iki ilçenin yanı sıra, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçeleri de yararlanacak. Ayrıca yerli ve yabancı turistler de kadınlar plajından faydalanabilecek. - ANTALYA