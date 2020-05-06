Antalya'nın hayırsever iş adamından bin 280 koli gıda yardımı

Antalya'nın hayırsever iş adamından bin 280 koli gıda yardımı -Kırbıyık A.Ş, hem Korona virüs başlangıcında hemde Ramazan ayı dolayısıyla toplamda 2 bin 280 yardım kolisi bağışında bulundu -Şahin Kırbıyık, ilk olarak kendi personeline yardım kolisi dağıttı Antalya'da kimya fabrikası bulunan...

Antalya'da kimya fabrikası bulunan iş adamı Şahin Harun Kırbıyık, Korona virüs başlangıcında olduğu gibi, Ramazan ayında da çalışanları dahil ihtiyacı olan bin 280 aileye yardım kolisi dağıtımında bulundu.

Serik ilçesinde etil alkol, aromatize likör, dezenfekte, kağıt ve deterjan fabrikaları bulunan Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık, yeni tip Korona virüsle(Covid-19) mücadele çerçevesinde daha önce ihtiyaç sahibi ailelere 1000 koli gıda yardımında bulunmuştu. 'Antalya'da bir evladınız var' diyerek çalışmalarını yürüten Kırbıyık, her Ramazan ayında başlattığı yardım kolisi geleneğini bu yılda devam ettirdi. Kırbıyık, çalışanları ve ihtiyacı olan ailelere ulaştırılmak üzere bin 280 koli hazırlattı. Şahin, fabrika içine istiflenen kolileri ilk önce çalışanlarına dağıttı. Daha sonra araçlara yüklenen koliler, muhtarlar aracılığıyla belirlenen bölgedeki ailelere dağıtıldı. Kırbıyık, daha önce Korona virüsle mücadele kapsamında devlete 700 bin litre dezenfektan bağışı yapmıştı.

"Bin 280 koli"

Şahin Kırbıyık, bütçelerinde imkan oldukça, bölge insanına kimyasal ve gıda yardımlarına devam edeceklerini ifade etti.

Gıda kolisinin içerisinde peynir, zeytin, tereyağ, mercimek, pirinç, bulgur, ay çiçek yağı, makarna gibi temel ihtiyaçların yer aldığını belirten Kırbıyık, ramazan paketleri hazırlarken ucuza kaçmadıklarını söyledi.Kırbıyık, "Paketimizi kaliteli ürünlerle hazırladık. Kendimiz yiyeceğimiz şekliyle onlara hazırladık. Ramazan paketimizi önce personellerimize, ardından da bölge insanımıza hediye edeceğiz. Bin 280 kolimiz var. Hazırlandı ve dağıtılacak. Muhtarlara dağıtılacak, personellerimiz kendi elleriyle de veriyor." dedi.

"Sokak hayvanları için mama desteği"

Kırbıyık A.Ş olarak ellerinden geldiğince sokak hayvanlarına da yetişmeye çalıştıklarını vurgulayan Kırbıyık, "Allah'ın yarattığı sahipsiz canlılar, bizim canlılarımızdır. 'Yaratılanı yaradan da ötürü severim' felsefesiyle sokak hayvanlarına da yetişmeye çalışıyoruz. Mama desteğinin bir kısmını hayvanseverlere veriyoruz, bir kısmını kendimiz dağıtıyoruz. Mahalle temsilcileri oluşturduk ve torbalarca gönderiyoruz. Onlar orada dağıtıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Herkesin sorumluluğu var"

Kırbıyık, maddi durumu iyi olan vatandaşların da yardım yapması gerektiğini belirterek, "Para kazanıyorsan yardım yapmak için illa firma olmana gerek yok. İnsanlara ve hayvanlara da sorumluluklarımız var. Herkesin sorumluluğu var. İnsan olarak bazı şeylere dikkat etmemiz lazım." sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA