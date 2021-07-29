Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangını çıktı
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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangını çıktı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgedeki Yukarı Mahalle, tedbir amaçlı boşaltı.

Sarp bölgede yer aldığı için yangına müdahalenin güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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